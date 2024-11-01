edición general
4 meneos
8 clics
Boeing comenzará a usar la tecnología de Microsoft Flight Simulator para entrenar pilotos reales [ENG]

Boeing comenzará a usar la tecnología de Microsoft Flight Simulator para entrenar pilotos reales [ENG]

La encarnación más reciente de la serie de simuladores de vuelo de larga duración de Microsoft es una auténtica maravilla, tanto si te imaginas como un piloto estrella como si simplemente quieres estrellarte espectacularmente contra la Torre Eiffel. Hablando más del instinto anterior, Microsoft se está asociando con Boeing para poner en práctica esa simulación de alta fidelidad en un programa de capacitación virtual para pilotos novatos.

| etiquetas: microsoft , flight simulator , boeing , entrenar , pilotos
4 0 0 K 42 tecnología
4 comentarios
4 0 0 K 42 tecnología
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Para cuando un Simulador de apretar tornillos para sus mecánicos
6 K 82
#2 Fonten
#1 screw you se podria llamar.
1 K 19
frankiegth #3 frankiegth *
#1. Y un simulador de "Software Libre" puesto que esos tornillos los aflojaba también su software cerrado y defectuoso que confundía hasta a los pilotos :

'...Cabe recordar que los accidentes ocurrieron entre octubre de 2018 y marzo de 2019 por un error en el diseño de su 'software' del avión, causando la muerte a 346 personas....'
www.meneame.net/story/boeing-acuerda-estados-unidos-pagar-1-000-millon
0 K 14
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
Gran idea para Boeing. En una compañía llena de fallos, qué mejor que usar un simulador lleno de fallos.
0 K 13

menéame