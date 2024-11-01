Boeing comenzará a usar la tecnología de Microsoft Flight Simulator para entrenar pilotos reales [ENG]

La encarnación más reciente de la serie de simuladores de vuelo de larga duración de Microsoft es una auténtica maravilla, tanto si te imaginas como un piloto estrella como si simplemente quieres estrellarte espectacularmente contra la Torre Eiffel. Hablando más del instinto anterior, Microsoft se está asociando con Boeing para poner en práctica esa simulación de alta fidelidad en un programa de capacitación virtual para pilotos novatos.