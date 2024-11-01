Blues final

Se acabó, se acabó todo.

Sólo queda este último pago.

Una sonrisa sin prisa

y pastillas de yodo.

Ningún halago hay

en esa idea sumisa.

Holocausto mundial.

Diversión sin final.

(Solo de piano.)

 

Todos se quejan,

pero aquí vinimos a jugar.

Y jugando estamos

en este cabaret

de pólvora y miedo.

Y ante el dolor

sólo queda el humor

mientras el mundo,

ya sin ventanas,

explota una y otra vez.

(Solo de piano.)

 

No hay que gritar,

no hay que llorar,

sólo queda recordar

que a nuestro pesar

tenemos que cerrar.

Ahora nos traen la cuenta

y hay que pagar la afrenta.

Holocausto mundial.

Diversión sin final.

(Solo de piano.)

 

Morimos sin haber vivido,

por decisiones sin sentido.

Por querer sobrevivir

hemos dejado de vivir.

Holocausto mundial.

Diversión sin final.