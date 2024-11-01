Blues final

Se acabó, se acabó todo.
Sólo queda este último pago.
Una sonrisa sin prisa
y pastillas de yodo.
Ningún halago hay
en esa idea sumisa.
Holocausto mundial.
Diversión sin final.
(Solo de piano.)
Todos se quejan,
pero aquí vinimos a jugar.
Y jugando estamos
en este cabaret
de pólvora y miedo.
Y ante el dolor
sólo queda el humor
mientras el mundo,
ya sin ventanas,
explota una y otra vez.
(Solo de piano.)
No hay que gritar,
no hay que llorar,
sólo queda recordar
que a nuestro pesar
tenemos que cerrar.
Ahora nos traen la cuenta
y hay que pagar la afrenta.
Holocausto mundial.
Diversión sin final.
(Solo de piano.)
Morimos sin haber vivido,
por decisiones sin sentido.
Por querer sobrevivir
hemos dejado de vivir.
Holocausto mundial.
Diversión sin final.