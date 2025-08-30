Blanquear el machismo y la violencia de género

Solo existe una definición sobre la autorización por parte del PSOE y PP y el voto contrario de SUMAR a la celebración en el Congreso de una jornada de VOX sobre “denuncias falsas” y “negacionismo de género” y es: blanqueamiento del machismo y la violencia de género.
| etiquetas: vox , negacionismo , género , machismo , denuncias falsas
Estamos para hablar de narrativas falsas...
Algun dia habra que tratar este tema con seriedad, pero por desgracia las personas muy mucho preocupadas por la igualdad estan tan atrincheradas en un relato sesgado que van a retrasar el tema muchos años.
Si están tan asustadas es porque lo que realmente hay ahí dentro tiene que ser algo espectacular.
¿Por qué nos preocupamos tanto por el efecto y no por las causas?
Que cada cual decida lo que quiere creerse. Pongo lo que la estadística oficial contiene.
anavid.es/deconstruyendo-las-falsas-denuncias-de-violencia-de-genero-q
Que, resumiendo, es que solamente las deducciones de testimonio hechas por los fiscales cuentan. Pero los fiscales casi nunca deducen testimonio, lo… » ver todo el comentario