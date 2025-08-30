edición general
Blanquear el machismo y la violencia de género

Blanquear el machismo y la violencia de género

Solo existe una definición sobre la autorización por parte del PSOE y PP y el voto contrario de SUMAR a la celebración en el Congreso de una jornada de VOX sobre “denuncias falsas” y “negacionismo de género” y es: blanqueamiento del machismo y la violencia de género.

Hombre_de_Estado
Tan manipulador es hacer creer que las denuncias falsas son (casi) todas las que no acaban en condena, como que (casi) no existen.
#5 Esto va de enfrentamiento y propaganda ideológica, no de decir la verdad.
Doisneau
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el promedio de denuncias falsas es del 0,0084%. extender una narrativa falsa tiene graves consecuencias para las víctimas y para las políticas de protección.

Estamos para hablar de narrativas falsas...

Algun dia habra que tratar este tema con seriedad, pero por desgracia las personas muy mucho preocupadas por la igualdad estan tan atrincheradas en un relato sesgado que van a retrasar el tema muchos años.
ooshima
#9 En mi opinión, están tan atrincheradas en esa mentira de que las denuncias falsas no existen, para evitar que les pase algo peor. Es decir, que alguien investigue lo que realmente sucede con las denuncias de género.

Si están tan asustadas es porque lo que realmente hay ahí dentro tiene que ser algo espectacular.
To_lo_loco
El machismo es desigualdad y esta genera monstruos como la violencia.

¿Por qué nos preocupamos tanto por el efecto y no por las causas?
rogerius
GoTo
berkut
Yo, lo que diga em Imán de mi barrio
Barney_77
¿Por? Ese sitio del que hablan no existe salvo en sus cabezas.
Barney_77
No sé que cojones es la mesa del congreso de las diputadas y diputados.
Delay
#1 Es un detector de machirulos :troll:
mis_cojones_en_bata
#2 y funciona, mira cuántos han aparecido espontáneamente xD  media
ooshima
la existencia de denuncias falsas contra los hombres por violencia machista, negando la veracidad de las estadísticas e informes oficiales

Que cada cual decida lo que quiere creerse. Pongo lo que la estadística oficial contiene.

anavid.es/deconstruyendo-las-falsas-denuncias-de-violencia-de-genero-q

Que, resumiendo, es que solamente las deducciones de testimonio hechas por los fiscales cuentan. Pero los fiscales casi nunca deducen testimonio, lo…   » ver todo el comentario
