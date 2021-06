Bienvenido al 2030: no tengo nada, no tengo privacidad y la vida nunca ha sido mejor [en]

Bienvenido al año 2030. Bienvenido a mi ciudad, o debería decir, "nuestra ciudad". No tengo nada. No tengo coche. No soy dueño de una casa. No tengo ningún electrodoméstico ni ropa. Puede parecerle extraño, pero tiene mucho sentido para nosotros en esta ciudad. Todo lo que consideraba un producto, ahora se ha convertido en un servicio. Tenemos acceso a transporte, alojamiento, comida y todo lo que necesitamos en nuestra vida diaria. Una a una, todas estas cosas se volvieron gratuitas, por lo que terminó sin tener sentido para nosotros.