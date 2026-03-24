Por el bien de tu ignorancia, cumple tus objetivos en el trabajo

Donde trabajo hay buen ambiente. La verdad que mis compañeros y superiores son geniales. Un sueño hecho realidad. Sin embargo, el enfoque y filosofía de la empresa es muy... "happy"; así, en inglés, porque ya sabemos que está de moda usar térmimos en inglés, sobre todo por parte de recursos humanos para expresar la onda, o mood, del momento.

Pero cuando alguien te viene de buen rollo, desconfía, que algo quiere: y más si se trata de una empresa.

El caso, es que hay un sistema que todos los trabajadores debemos cumplir, y se trata de la tarea de cumplir ciertos objetivos al año. No hay presión por cumplirlos, nadie te lo exige e, incluso, si no se cumple alguno no hay consecuencias del tipo sanción o despido. Eso no va así, somos una familia, bro, buen feeling para todos y tal.

Entonces, ¿cuál es la trampa? Este mundo es capitalista, las empresas sus avatares, algo sucede aquí, y seguramente relacionado con el dinero, cómo no.

Pues, fácil, si no cumples los objetivos, se reducen las posibilidades de subir de categoría, eufemismo de rango. Y si no subes de categoría, olvídate de una subida salarial.

Vale, pues me tengo que poner las pilas y hacerlo bien, ¿no? Pero, el caso que esos objetivos a veces no son muy realistas, ya que varios puntos no tienen porqué coincidir con el trabajo que se realiza a diario. De hecho, cada mes es una aventura, es impredecible, y al plantearte objetivos anuales es posible no proponer mejoras acordes al proyecto actual.

Pero igualmente esfuérzate, búscate la vida para cumplir los objetivos, aunque no tengas tiempo debido a estar centrado en las actividades principales. Divídete si es necesario para cumplir con este trabajo añadido.

Mejora, sigue rindiendo. ¿Cuáles son tus puntos fuertes? Todos somos únicos y especiales, entre todos somos partners que van a lograrlo todo. Todo es posible, y más porque es la mejor empresa para trabajar. Las demás también lo dicen, pero esta lo es de verdad.

Pasa el año, y es posible que los objetivos no se hayan cumplido del todo. Igualmente los superiores evaluan el empeño, donde alguno puede que no haya estado en el día a día, y tiene que fiarse de otras opiniones.

Te has esforzado, máquina, machine, pero... no lo suficiente. Otro año en la misma categoría.

Oh, vale, ¿y qué hago ahora con mis restos?

Pasa el tiempo y aquí sigo, con el mismo money por mes. Bueno, con suerte el gobierno sube el SMI, la única forma que he conocido en mi vida para obtener una subida salarial.

Sin embargo, sí que hay algo creciente, y son esa extraña sensación de que algo no cuadra y un malestar. No termino de entender cómo una empresa tan buen rollera no te concede nada. Aumenta la culpabilidad, porque de verdad que me esfuerzo, los compañeros lo notan, me contagian sus ganas de trabajar.

¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué sucede aquí?

Si el sistema funciona, ¿no? Siempre ha funcionado y siempre lo hará.

Me siento tan tan cansado... y qué lejos queda la jubilación, ese punto donde de verdad comenzaré a vivir. Venga, sólo un poco más, este año conseguiré todos los objetivos, esta vez sí.

Seguro que esta vez reconocen mi labor... aunque me siento tan, tan cansado.

Venga, va, voy a listar los objetivos de este año. Yo puedo.

Deseadme suerte.