Beyond Burger, la hamburguesa vegetal que imita a la carne ya está en España, y la hemos probado

La pregunta del millón es si la hamburguesa vegetal Beyond Burger sabe o se parece a una hamburguesa de carne de vacuno. Pues se parece, más que ninguna otra que hayamos probado hasta el momento, y hablamos después de probarla sola (forma en la que no suele comerse una hamburguesa) y en una sencilla preparación como la que veis en las fotos, con un poco de lechuga, tomate, mostaza… Casi aseguraríamos que, sirviendo una hamburguesa completa a cualquier amante de este tipo de preparaciones, no se daría cuenta de que es una hamburguesa vegetal.