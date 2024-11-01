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Besar en la antigua Roma

Besar en la antigua Roma

Besar nunca ha sido solo besar, ni ha estado exento de riesgos. En la antigua Roma, era una herramienta social que expresaba desde la lealtad hasta la jerarquía, pasando por acuerdos legales y, por supuesto, la política. Para los romanos, un beso distaba mucho de ser un simple gesto romántico. Se convirtió en una herramienta social altamente regulada que transmitía jerarquía social, lealtad, vigilancia familiar, acuerdos legales, protocolo político y, por supuesto, pasiones inapropiadas.

| etiquetas: besos , roma , costumbres
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1 comentarios
4 0 0 K 73 Roma
Pacman #1 Pacman
Contando con que han cambiado la hora, es un momento perfecto de la mañana para empezar a pensar en el imperio romano

Gracias :hug:
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menéame