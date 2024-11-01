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Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez presentan un proyecto de ley para pausar la construcción de nuevos centros de datos [ENG]

Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez presentan un proyecto de ley para pausar la construcción de nuevos centros de datos [ENG]

Legisladores dicen que una moratoria en la construcción daría tiempo para crear regulaciones federales sólidas para la IA

| etiquetas: bernie sanders , alexandria ocasio-cortez , ia , centros de datos , eeuu
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1 comentarios
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Dene #1 Dene
mejor presentaban algo para destituir a su presidente
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menéame