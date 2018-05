Condenada por arrojar acido sulfúrico a su ex-novio, quien optó por la eutanasia debido a las secuelas (eng)

Berlinah Wallace, que actuó por despecho, ha sido hallada culpable del ataque con ácido súlfurico que dejó a su ex pareja con heridas tan terribles que terminó optando por la eutanasia. El tribunal oyó que Wallace arrojó el ácido en la cara de Mark Van Dongen, mientras reía: "Si yo no puedo tenerte, nadie puede". El padre de la víctima relató que su hijo optó por morir tras un año en el hospital "Papá, estoy cansado de pelear, he sufrido mucho dolor y no lo soporto más. Por favor, déjame ir".