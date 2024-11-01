edición general
Bebé de dos meses, detenido en un centro para migrantes en Texas, fue trasladado a un hospital gravemente enfermo

Un bebé de dos meses, detenido junto a su madre en un centro para migrantes en Texas, fue trasladado de urgencia a un hospital después de estar enfermo durante varias semanas, según relató el congresista demócrata Joaquín Castro. El bebé, llamado Juan Nicolás, ha estado "constantemente enfermo" desde que llegó a Dilley, "vomitando y con problemas respiratorios". Más de 1.400 personas permanecen retenidas en Dilley, entre ellas unos 400 menores de edad, en condiciones inadecuadas, incluyendo falta de cuidado médico y educación para los menore...

Provida, se llaman. Que revisen en el hospital por si hay signos de abuso sexual, que con esta gente ya se sabe.
Eso es lo que quieren importar los palanganeros de Trump.
Debio ser rojo comunista el bebe de bonus, por eso fue detenido :shit: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
