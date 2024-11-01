Bebé de dos meses, detenido en un centro para migrantes en Texas, fue trasladado a un hospital gravemente enfermo

Un bebé de dos meses, detenido junto a su madre en un centro para migrantes en Texas, fue trasladado de urgencia a un hospital después de estar enfermo durante varias semanas, según relató el congresista demócrata Joaquín Castro. El bebé, llamado Juan Nicolás, ha estado "constantemente enfermo" desde que llegó a Dilley, "vomitando y con problemas respiratorios". Más de 1.400 personas permanecen retenidas en Dilley, entre ellas unos 400 menores de edad, en condiciones inadecuadas, incluyendo falta de cuidado médico y educación para los menore...