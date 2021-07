Bate el récord mundial apilando M&M’s con la increíble marca de cinco

El británico Will Cutbill, de 23 años, comenta que durante mucho tiempo había soñado con incluir su nombre en el Libro Guinness de los Récords, pero no fue hasta la pandemia de coronavirus que decidió hacer realidad su sueño. “Fue durante el tercer confinamiento por la Covid. Me encontraba en el salón de casa, comiendo una bolsa de M&M’s, y estaba increíblemente aburrido, y decidí ver cuántos podía apilar, uno encima del otro”, relata Cutbill.