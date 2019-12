'La batalla de los sexos': cuando el 203 del mundo barrió a las Williams

El germano se deshizo de Serena en la primera manga por 6-1 y de Venus en la segunda por 6-2. "No sabía que iba a ser tan difícil. Pegué golpes que habrían sido ganadores en el circuito de mujeres y él llegó a ellos muy fácilmente", aseguró una jovencísima (16 años) Serena Williams El germano, por su parte, no tuvo duda de la victoria: "No tendrían oportunidad contra cualquiera de los 500 mejores porque hoy jugué como el 600. Esta es otra liga", dijo Braasch. Rel: www.meneame.net/story/serena-williams-no-merezco-cobrar-menos-tener-pe