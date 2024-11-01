El barco cargado de monedas de un recaudador de impuestos romano fue empujado por los monzones hasta un reino insular budista en el siglo I d.C

Durante el mandato del emperador Claudio, según Plinio el Viejo, un barco romano que navegaba por la costa de Arabia fue empujado por los vientos monzónicos hacia oriente y terminó recalando en la isla de Ceilán (actual Sri Lanka). A bordo viajaba un liberto que trabajaba para el servicio de recaudación de impuestos del imperio y que fue acogido calurosamente por el monarca de Anuradhapura, quien le facilitó el regreso a Roma acompañado de cuatro embajadores para establecer relaciones diplomáticas.