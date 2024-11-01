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El Barbas, Sánchez,China, IVA libros, Trump, El Papa, Resumen de la semana

El Barbas, Sánchez,China, IVA libros, Trump, El Papa, Resumen de la semana  

Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un barco estadounidense por el estrecho de Ormuz. Esta semana: Averiguamos quién es El Barbas, Sánchez en China, Pablo Motos nos explica el IVA de los libros, Donald Trump contra el Papa, Juanma Moruno y alguna cosa más. Sí, los rojos seguimos una semana más defendiendo a España y hasta al Papa si hace falta.

| etiquetas: el barbas , sánchez , china , iva libros , trump , el papa , resumen
14 3 0 K 256 cultura
3 comentarios
14 3 0 K 256 cultura
Oghaio #1 Oghaio
Recomiendo verlo en velocidad x1.5, como los videos de Javiertzo :roll:
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EldelaPepi #2 EldelaPepi
#1
Pues yo lo veo todas las semanas y se me hace corto, la verdad.
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#3 Joroñas
A mi me gusta pero es que se hace monótono porque siempre habla igual y fuerza mucho.
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menéame