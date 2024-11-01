El Barbas, Sánchez,China, IVA libros, Trump, El Papa, Resumen de la semana  

Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un barco estadounidense por el estrecho de Ormuz. Esta semana: Averiguamos quién es El Barbas, Sánchez en China, Pablo Motos nos explica el IVA de los libros, Donald Trump contra el Papa, Juanma Moruno y alguna cosa más. Sí, los rojos seguimos una semana más defendiendo a España y hasta al Papa si hace falta.