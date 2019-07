Bad Bunny se retira de la música temporalmente

"Yo termino ahora, me quedan cuatro presentaciones, tenía en la agenda ir a Miami para comenzar a grabar mi nuevo álbum pero voy a cancelar todo. Voy a poner pausa a mi carrera, no tengo corazón ni mente para hacer música. Voy para Puerto Rico, hay que salir todos los días a la calle, no podemos darle la espalda al Pueblo", explicó Bad Bunny con un video que subió a su cuenta de Instagram, en la cual tiene más de 18 millones de seguidores. "Llegó la hora de despertar boricua. Mis fanáticos de otros países, espero que me entiendan. No es...