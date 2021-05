Una azafata de Fitur denuncia haber perdido su trabajo porque la empresa no tenía uniformes de su talla

"Se suponía que tenía que trabajar del 19 al 23 de mayo como azafata en Fitur, así fue el contrato que yo firmé con la agencia de azafatas y congresos BEST WAY. Ayer, después de la formación y test de antígenos, me dieron mi uniforme. Un vestido azul mariño ceñido de talla única. Pues bien, esa prenda, a día de hoy, se ha convertido en el símbolo de opresión y la nota de corte para saber si entras o no en el cuerpo perfecto"