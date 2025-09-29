edición general
Ayuso, sobre las palabras del rey acerca de Israel: "El rey reina pero no gobierna"

Ayuso asegura que el rey "reina pero no gobierna y no tiene que tomar más postura que la conciliación" sobre los ataques de Israel sobre Gaza. En una entrevista en Telecinco este lunes, la presidenta madrileña ha valorado el reciente discurso del rey ante la Asamblea General de Naciones Unidas en el que dijo que a España le cuesta comprender lo que el Gobierno israelí está haciendo en Gaza, pidió que la comunidad internacional no mire para otro lado y se dirigió a Israel al afirmar: «Clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre».

SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Bonita hemeroteca para la próxima vez que haya que pronunciarse sobre un referéndum de autodeterminación.
16 K 176
Charles_Dexter_Ward #16 Charles_Dexter_Ward
#4 Da para chiste:
A España queda vinculado el título, cuando Fernando el Católico, casado con Isabel la Católica, conquista el reino de Sicilia y se convierte en Rey de Jerusalén, al estar este título unido al de Rey de Sicilia desde el siglo XIII.
El preparao es uno de los tres candidatos.
1 K 32
Marco_Pagot #2 Marco_Pagot *
El rey «no tiene que tomar más postura que la conciliación»

Al pedirle su opinión sobre estas palabras de Felipe VI en la ONU, Ayuso […] ha añadido que el rey «no tiene que tomar más postura que la conciliación» tras destacar que «el rey reina pero no gobierna».

El Rey de Jerusalén no se puede pronunciar contra el genocidio porque a la Quironesa Ayuso no le sale del chumino xD
4 K 64
Eibi6 #11 Eibi6
#2 que más conciliación hay que pedir que paren de matar{palm} lo de esta señora es de psicópata
0 K 8
Dene #7 Dene
El rey reina, pero no gobierna
El presidente gobierna, pero como no es de los nuestros, ni puto caso y el que pueda hacer, que haga!!
3 K 46
A.more #6 A.more
Y ella dice tonterías pero no gobierna. Deja que mueran ancianos y dedica sus esfuerzos a dar dinero a sus amiguitos para cobrar comisiones a nombre de su testaferro. Llámale novio, llámale amante, querido. Da igual. Dinerito para luego. La tonta tiene la vida solucionada. A costa de tontos
3 K 46
reivaj01 #8 reivaj01
#6 "su testaferro. Llámale novio, llámale amante, querido"
Mientras no le llames delincuente confeso, todo bien.
1 K 25
Tito_Keith #3 Tito_Keith
Felipe uve palito es ETA
3 K 45
JackNorte #9 JackNorte
Ayuso tiene responsabilidades pero solo las cobra. 7291
2 K 34
Dr.Who #13 Dr.Who *
Lo gracioso es que ella tampoco gobierna, lo hace un señor lobbista de Satanyahu llamado Hatchwell que es el propietario del culo de medio pepé madrileño y de la única neurona que posee el cráneo de esta ameba.
1 K 29
#5 Albarkas
Lo que viene siendo un: "que se calle cuando no dice lo que MAR quiere"
0 K 12
Furiano.46 #1 Furiano.46
Abajo la monarquía...:-D
0 K 10
#12 Sariel
Espero que, si un día se le va la cabeza, el ejercito tome en cuenta estas palabras. Pues a día de hoy es el mando supremo del mismo. Que ya sabemos como va eso de la jerarquía :-P
0 K 10
#15 _15
Como en “La vida de Bryan”, ¿ que ha hecho la monarquia por nosotros?….
0 K 6
#10 Fookinhellboy
La sociópata madrileña ha aprendido eata mañana la clásica frase de los estudios de derecho constitucional para justificar a los chupópteros chupadelpote que reinan. Bravo! Cuanta cultura aprendida en una mañana.
A ver, qué el ppbocs protege a los sionistas para la reconstrucción de Gaza, donde con acs y otros malnacidos van a forrarse.
Además parece que hay reservas de gas….
Estos bastardos del ppbocs les importa un pimiento los derechos humanos.
Es dinero, dinero y dinero.
No se composten ellos y sus fatxapobres imbéciles.
0 K 6
HeilHynkel #14 HeilHynkel
#10

Caballero. Un respeto al Señor de los Chupetes. No se hacen comparaciones tan ofensivas con el Gran Chupadelpote..  media
0 K 17
#17 Fookinhellboy *
#14 es verdad. No debería relacionar a estas ratas borbonas ni al pp con las obras del gran Jan.
Perdón.
1 K 23

