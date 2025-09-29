Ayuso, sobre las palabras del rey acerca de Israel: "El rey reina pero no gobierna"

Ayuso asegura que el rey "reina pero no gobierna y no tiene que tomar más postura que la conciliación" sobre los ataques de Israel sobre Gaza. En una entrevista en Telecinco este lunes, la presidenta madrileña ha valorado el reciente discurso del rey ante la Asamblea General de Naciones Unidas en el que dijo que a España le cuesta comprender lo que el Gobierno israelí está haciendo en Gaza, pidió que la comunidad internacional no mire para otro lado y se dirigió a Israel al afirmar: «Clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre».