Ayuso y su sesuda aportación al debate sobre la eutanasia: “La muerte no es digna, es muerte”

En esta ocasión, Ayuso ha querido hacer su aportación a un tema tan delicado como la eutanasia después de reflexionar profundamente. Ahí va: “La muerte no es digna, es muerte”. ¡Boom! En una entrevista en Un café con Susana, en Antena 3, la dirigente regional aprovechó este asunto para cargar contra el Gobierno de Sánchez y dejó la frase para la posteridad: "Yo siempre he dicho que la muerte no es digna, es muerte; lo que es digna es la vida. Hay que vivir con absoluta dignidad hasta el último suspiro"