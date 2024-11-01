edición general
13 meneos
13 clics
Ayuso ofrece doce áticos a Estados Unidos para que los utilice como bases militares

Ayuso ofrece doce áticos a Estados Unidos para que los utilice como bases militares

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este martes en una rueda de prensa en la Casa Blanca que «no quiere tener nada que ver con España» y ha ordenado cortar «todas las negociaciones» con el país europeo, al que considera un aliado «terrible». La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha apresurado a comunicar a la Casa Blanca que pone a disposición de su Ejército doce áticos, propiedad de su amigo Kike Sarasola, para recomponer «lo que el señor Sánchez se ha empeñado en dinamitar».

| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , guerra , irán , eeuu , trump , bases militares
10 3 1 K 74 ocio
3 comentarios
10 3 1 K 74 ocio
Thornton #1 Thornton
«Centros de salud privados del grupo Quirón, coches de alta gama, jueces, chalés y apartamentos, lo que sea necesario. Tenemos todo esto y más» xD xD xD xD
1 K 35
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 Al cierre de la edición, Ayuso ha pedido «un poco de paciencia» a Trump, asegurándole que la caída del Gobierno de Sánchez «está cerca» porque hace tiempo que «los que podemos hacer, estamos haciendo».

xD
1 K 35
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
cada día se superan en EMT. geniales!
1 K 32

menéame