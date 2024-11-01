Ayuso ofrece doce áticos a Estados Unidos para que los utilice como bases militares

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este martes en una rueda de prensa en la Casa Blanca que «no quiere tener nada que ver con España» y ha ordenado cortar «todas las negociaciones» con el país europeo, al que considera un aliado «terrible». La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha apresurado a comunicar a la Casa Blanca que pone a disposición de su Ejército doce áticos, propiedad de su amigo Kike Sarasola, para recomponer «lo que el señor Sánchez se ha empeñado en dinamitar».