Ayuso inicia los trámites para recuperar 3.000 VPO en manos de un fondo buitre

pero dice que seguirá recurriendo la sentencia. La Comunidad de Madrid realiza una "anotación preventiva" ante el Registro de la Propiedad de los 2.935 pisos sociales enajenados al fondo en 2013, pero asegura que seguirá recurriendo la sentencia mientras no sea firme. La orden judicial obliga al Gobierno regional a publicar el fallo en El País, pero este asegura que no tiene dinero: "Estamos estudiando la forma de obtener la financiación que permita la publicación ya que no estaba contemplada esta contingencia".