Ayuso arranca su campaña electoral: "No me han dejado gobernar unos y otros y ahora quiero mi propio proyecto"

Isabel Díaz Ayuso ya está en campaña electoral. A la espera de si prosperan los comicios anticipados que Ayuso aprobaba este miércoles o por el contrario lo hacen las mociones de censura que presentaban PSOE y Más Madrid en la Cámara regional, la presidenta madrileña se ha paseado por todas las radios desde primera hora de la mañana. La primera parada era en esRadio, con Federico Jiménez Losantos, donde ha asegurado que quiere ser "libre". "Quiero mi propio proyecto porque no lo he tenido hasta la fecha, porque me han estado mareando los unos y