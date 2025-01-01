El Ayuntamiento de Vitoria elimina múltiples pancartas de presos de ETA y critica que algunos continúan intentando politizar las celebraciones

En la ciudad de Vitoria, el Ayuntamiento ha procedido a la retirada de varias pancartas relacionadas con presos de ETA, destacando las acciones más recientes este miércoles en el área del campus universitario de Álava, sitio donde se encuentran las ‘txosnas’ (casetas), y ha expresado su descontento porque desgraciadamente, algunos siguen empeñados en politizar las fiestas.
| etiquetas: carteles , prresos , eta , gasteiz , fiestas , censura
1.- Parece que a la Fundación Buesa le molesta que se recuerde a Txiki y Otaegi, fusilados por el régimen franquista, dado que incluyen la pancarta conmemorativa de su muerte en la denuncia.
x.com/Fundacion_Buesa/status/1953004878369882560
2.- El Ayuntamiento (PNV) patina al retirar los carteles, porque ya hay reiterada jurisprudencia en España sobre el tema constantando que no hay delito, ni apología por los carteles.
www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1120071
Reitero lo de que parece que les molesta que se recuerde a Txiki y Otaegi.
Ahora resulta que los presos de ETA tienen que desaparecer de la mañana a la noche de la faz de la tierra, cuando algunos partidos políticos estan todo el día con ETA en la boca para sus intereses partidistas
Quizá tu frase no ha sido la más acertada, creo yo.
Luego estaría si la reivindicación es justa o no, cosa que no entro a valorar...pero tu frase...
Parece q estan a tope con quitar cosas...
Como siempre, a acallar lo q no te guste se le llama 'no politizar', vaya huevos.
Es curioso que la alcaldesa del PSOE de Vitoria-Gasteiz se muestre tan molesta con estas pancartas y que forme parte de un partido politico que estando en el poder, mando asesinar y secuestrar a ciudadanos españoles, entre ellos algunos de vitoria.