El Ayuntamiento de Vitoria elimina múltiples pancartas de presos de ETA y critica que algunos continúan intentando politizar las celebraciones

En la ciudad de Vitoria, el Ayuntamiento ha procedido a la retirada de varias pancartas relacionadas con presos de ETA, destacando las acciones más recientes este miércoles en el área del campus universitario de Álava, sitio donde se encuentran las ‘txosnas’ (casetas), y ha expresado su descontento porque desgraciadamente, algunos siguen empeñados en politizar las fiestas.