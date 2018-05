Ayuntamiento de cartagena paraliza licencias para crear puntos de recarga de vehículos electricos

El empresario del sector IT Javier Pedreño se ve obligado a vender su flota de vehículos eléctricos tras no poder crear un espacio de recarga. El motivo: No es posible hacer una reserva de espacio para cargar un vehículo eléctrico. El espacio se puede reservar para aparcar, para no aparcar y pasar a una cochera, para carga y descarga, para vehículos oficiales... pero no para cargar vehículos eléctricos. Con lo que el colectivo del funcionariado cartagenero, no ha encontrado el modo de resolver este complicado problema a día de hoy.