Una avería en un ascensor de Almería destapa una red con vehículos manipulados y material de 'petaqueo'

Una intervención coordinada entre la Policía Local y la Policía Nacional en pleno centro de la capital ha culminado con la detención de dos ciudadanos belgas, de 22 y 19 años, por un presunto delito de falsedad documental. El arresto se produjo después de detectar que circulaban con coches de alta gama manipulados, en un suceso que comenzó por unos estacionamientos indebidos. Los hechos se iniciaron sobre las 18:00 horas del domingo en la confluencia del Paseo de Almería con la calle Rueda López. Agentes de la Policía Nacional advirtieron...