Avenue 5, la faceta más ridícula del consumo turístico, pero en el espacio

No se sabe qué es más tonto, si pagar por vivir experiencias o quejarse cuando te sientes estafado porque no las has recibido. La serie de Armando Iannucci para HBO hace hincapié en estos problemas de nuestro tiempo pero los lleva al espacio, donde tiene carta blanca para los gags más escatológicos. Una serie sobre un crucero interestelar en el que se descubre, tras un accidente, que su capitán, Hugh Laurie, en realidad es un actor que la empresa ha puesto ahí porque da bien en el traje.