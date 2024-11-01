Las autoridades de inmigración planean gastar 38.300 millones de dólares para ampliar la capacidad de detención hasta 92.000 plazas. (ENG)

ICE planea 16 centros regionales de procesamiento con una capacidad de entre 1.000 y 1.500 detenidos cada uno, cuyas estancias durarían en promedio entre tres y siete días. Otros ocho centros de detención a gran escala podrían albergar entre 7.000 y 10.000 detenidos durante períodos que promediarían menos de 60 días. Los planes contemplan que todas estén operativas para noviembre, mientras las autoridades de inmigración implementan una expansión masiva de 45.000 millones de dólares en instalaciones de detención...