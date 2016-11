La auténtica guerra que se libra en la Ciencia [ENG]

16 meneos 83 clics

Mis amigos progresistas a veces me preguntan que por qué no dedico más atención a los pecados de la derecha en mis artículos sobre ciencia. Está bien exponer cómo prolifera la pseudociencia en la Izquierda, me dicen, ¿pero por qué no escribir sobre la amenaza a la Ciencia que suponen los conservadores? Sencillo, porque estos han tenido poco impacto como amenaza al conocimiento científico y por contra la izquierda, en definitiva, es la que ha hecho bastante más que la derecha por obstaculizar el progreso.