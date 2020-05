Australia alerta de la teoría de EEUU sobre el virus:

El Gobierno de Australia ha expresado este jueves su preocupación por la teoría estadounidense que señala que el origen del coronavirus se encuentra en un laboratorio de Wuhan, por lo que ha instado a actuar con precaución y ha recordado que "hace no mucho tuvo lugar el fiasco de las armas de destrucción masiva". "No podemos repetir los errores del pasado. El fiasco de las armas de destrucción masiva no fue hace mucho".