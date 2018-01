Atrapados por una nevada prevista desde hace una semana (opinión)

Los consejos —llevar agua y comida en el coche, ropa de abrigo, el móvil cargado y siempre el depósito de combustible lo más lleno posible— no han servido para mucho. Los conductores atrapados se quejaban de que no había agua ni comida. De que tenían hijos pequeños y la situación era grave. Los principales responsables de quedarse tirados sin cadenas, sin agua o sin ropa de abrigo son los conductores. Lo que no se puede es pensar que en un país donde en buena parte del territorio no nieva nunca tengamos una flota de miles de quitanieves.