AsteroidOS 2.0: el renacer comunitario de Linux en los smartwatches

ya está disponible oficialmente y supone un nuevo impulso para los smartwatches basados en Linux, ofreciendo una segunda vida a dispositivos antiguos que muchos fabricantes han abandonado.

9 comentarios
josde #4 josde
#3 Yo para verla he tenido que usar mi VPN
alfema #8 alfema
#6 ya lo sabes, porque un juez ignorante lo permite. Mientras a los que el fútbol no nos interesa tenemos que jodernos y tener que, o no acceder a las páginas, o recurrir a una VPN.
Thalin #9 Thalin
#8 Y encima quieren joder las VPN...
#7 Leon_Bocanegra
Este es el año de Linux en tu muñeca.
Thalin #1 Thalin
Web afectada por los bloqueos de la liga.
josde #2 josde
#1 Sin VPN no carga.
#3 Mustela
Asteroidos dos, vaya...

#1 #2 A mí me carga, sólo que estas tecnologías de relojes no son lo mío (¡aunque sean con Linux!)
alfema #5 alfema *
#1 ya me parecía raro, llevo algunas páginas que Firefox se niega a cargar por culpa del certificado, DIGI en vez de derivarte a la página habitual de información, cambia el certificado, dice que está autofirmado por Widgits Pty Ltd.

Supongo que estarían en proceso, ahora sí me sale el cartelito de marras.

El acceso a la presente dirección IP ha sido bloqueado en cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia de 18 de diciembre de 2024, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de

…   » ver todo el comentario
Thalin #6 Thalin
#5 La pregunta sería el porqué se tiene que censurar esta página, que tiene que ver con el futbol pirata?
