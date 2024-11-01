AsteroidOS 2.0: el renacer comunitario de Linux en los smartwatches

ya está disponible oficialmente y supone un nuevo impulso para los smartwatches basados en Linux, ofreciendo una segunda vida a dispositivos antiguos que muchos fabricantes han abandonado.
| etiquetas: asteroidos , 2.0 , renacer , comunitario , linux , smartwatches
#1 #2 A mí me carga, sólo que estas tecnologías de relojes no son lo mío (¡aunque sean con Linux!)
Supongo que estarían en proceso, ahora sí me sale el cartelito de marras.
El acceso a la presente dirección IP ha sido bloqueado en cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia de 18 de diciembre de 2024, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de
… » ver todo el comentario