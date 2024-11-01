edición general
ASML toma el timón en Mistral AI: la extraña (y prometedora) alianza que reordena el tablero europeo de la IA

ASML, el fabricante holandés de referencia mundial en máquinas litográficas para semiconductores, prepara un movimiento inédito: convertirse en accionista principal de Mistral AI, la startup francesa que se ha erigido en la gran esperanza europea de la inteligencia artificial generativa. La operación, avanzada por fuentes conocedoras citadas por Reuters y recogida por medios especializados, contempla una inversión de 1.300 millones de euros dentro de una ronda total de 1.700 millones que situaría a Mistral...

cosmonauta #3 cosmonauta
Esto puede ser algo muy grande.
MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo *
Mezcla el mundo, ruge mistral
Mezcla el mundo y mézclanos con él
Ruge mistral, vuélvenos locos de atar
Y con tu antiguo furor
Llévate a aquel que ose hablar
EUDLF
Mangione #2 Mangione *
Magistral es el mejor modelo razonador que existe en tamaño/eficiencia... a ver en qué acaba todo esto...
