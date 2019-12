Así roba Madrid a toda España: recauda el 49% del IVA y el 39% del IRPF teniendo solo el 14% de la población

Les he puesto también los datos de los impuestos especiales porque incluye el de hidrocarburos, tributo que este 2019 pasó a ser estatal en esa recentralización que no para. Si sumamos los impuestos de arriba más el de tráfico exterior, no residente, etc nos sale que Madrid ha recaudado hasta el septiembre 69.932 millones de los 149.221 millones totales. Es decir, el 46,9%. Catalunya el 20,4%.