Así responde Cristina Pardo a quien se pregunta si "no había una tía más guapa" para las Campanadas

Cristina Pardo no se calla las cosas. Sus respuestas siempre son aplaudidas por ser capaz de contestar; por no hacerlo poniéndose al mismo nivel que el que manda el dardo y por responder siempre de una forma tan elegante y con cierto humor. "Madre mía, ¿ella por qué? No había una tía guapa", publicaba un usuario, cuyo avatar en Twitter es parte de un coche. La periodista le respondió educadamente haciendo una valoración física de su imagen:"Veo por su foto que usted, en cambio, es bien guapo. Aunque, para mi gusto, el maletero un poco pequeño".