edición general
2 meneos
24 clics

Así pasan factura los excesos navideños a nuestra microbiota

Todos estos factores pueden afectar negativamente a la compleja comunidad de microorganismos (principalmente bacterias) que habitan nuestro intestino, dando lugar a una situación conocida como disbiosis. Este término hace referencia a un aumento de microorganismos potencialmente perjudiciales, una disminución de los considerados beneficiosos, un descenso de la variedad microbiana (denominada diversidad intestinal) y la alteración de la función de barrera intestinal, que puede dejar pasar a la sangre sustancias que pueden generar daño.

| etiquetas: microbiota , excesos , navidad
1 1 0 K 24 ciencia
2 comentarios
1 1 0 K 24 ciencia
Arzak_ #1 Arzak_
Me hinche a lombarda con manzana y piñones 8-D
0 K 12
#2 Pivorexico
Te cagas ..
0 K 12

menéame