Así manipula Portugal la circunnavegación del español ElCano  

Fernando de Magallanes era un Adelantado del Reino de Castilla, es decir, un altísimo funcionario. Presentó el proyecto a Portugal y se lo denegaron, abandonó el reino amargado y se hizo súbdito del emperador Carlos V. No tenía nada que ver con Portugal hacía mucho tiempo. Él solo quería llegar a las Molucas, no dar la vuelta al mundo. Él muere cerca de Filipinas, así que no hay discusión. La vuelta al mundo la dan 18 españoles que regresan en la Nao Victoria, su comandante Sebastián ElCano.... Alguna conmemoración al respecto en España???????