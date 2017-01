Así evité que me robaran el monedero unos carteristas

El martes a las 15.15 iba yo caminando por el Paseo del Prado a la altura del Banco de España mientras hablaba por teléfono. Era un día de reuniones, y llevaba todas mis cosas en la mochila. De pronto noto como que estoy rodeada de gente y no me pareció normal porque no había mucha y noto también como un tirón en la mochila. Me giro y veo a un tío moreno de 1.80, barba, cazadora negra y gorra de Madrid con el brazo metido hasta el hombro en mi mochila.