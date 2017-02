El fabricante de marcas Beretta ha publicado en sus redes sociales un vídeo en que se muestra a Presley, una niña de 10 años de Estados Unidos, recibiendo como regalo una escopeta. La niña no puede contener su emoción al abrir el paquete, en el que encuentra la escopeta y empieza a exclamar: "Oh dios mío, esto es una locura, no puedo ni respirar".