edición general
6 meneos
23 clics
Asalto en la A-3: Secuestran a un camionero suplantando a la Guardia Civil y roban un millón en bolsos de lujo

Asalto en la A-3: Secuestran a un camionero suplantando a la Guardia Civil y roban un millón en bolsos de lujo

La Guardia Civil de Cuenca, en el marco de la operación “SACCULIS”, ha procedido a la detención de cuatro varones de edades comprendidas entre los 30 y 50 años, como presuntos autores de un robo con violencia mediante el método del «Policía Full». A los detenidos se les imputan los delitos de robo con violencia, detención ilegal, pertenencia a grupo criminal, falsificación de placas de matrícula y usurpación de funciones públicas.

| etiquetas: a-3 , belinchón , secuestro , guardia civil , bolsos de lujo
5 1 0 K 79 actualidad
2 comentarios
5 1 0 K 79 actualidad
#1 hipernes
Asalto en Antena3. Lo normal
1 K 21
pepel #2 pepel
Bolsos de lujo.
0 K 19

menéame