Asalto en la A-3: Secuestran a un camionero suplantando a la Guardia Civil y roban un millón en bolsos de lujo

La Guardia Civil de Cuenca, en el marco de la operación “SACCULIS”, ha procedido a la detención de cuatro varones de edades comprendidas entre los 30 y 50 años, como presuntos autores de un robo con violencia mediante el método del «Policía Full». A los detenidos se les imputan los delitos de robo con violencia, detención ilegal, pertenencia a grupo criminal, falsificación de placas de matrícula y usurpación de funciones públicas.