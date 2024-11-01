Asaltan a trailero en la Silao–León tras parada de un policía: investigan a FSPE por presunta complicidad  

Un asalto a un trailero cuando circulaba sobre la carretera Silao–León, a la altura de la Federal 45, quedó captado en un video. En las grabaciones, registradas por la cámara de seguridad del propio tráiler, se aprecia cómo el conductor detiene su marcha tras la indicación de la patrulla estatal. Segundos después, una camioneta blanca se posiciona frente a la unidad y permanece en actitud sospechosa, aparentemente a la espera de intervenir en la operación. Esto ha generado cuestionamientos sobre una posible coordinación delictiva...