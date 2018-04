De As Pontes a Cerceda: la cara oculta del milagro industrial [GAL]

Áreas olvidadas, poblaciones deprimidas y generosos políticos que, de brazos dados con corporaciones multinacionales, cambian la miseria en hartura y suben a las periferias el tren del progreso. He aquí la narración ingenua del milagro de las mega-infraestructuras industriales. As Pontes de Garcia Rodrigues no puede disociarse de la imagen de una chimenea colosal de 315 metros de altura que domina el horizonte del interior de la comarca.