Artemis II y los cuñados conspiranoicos  

Desde los tiempos de la pandemia de COVID19, no veíamos proliferar la cantidad de ignorantes, víctimas de un efecto Dunning-Kruger de libro, como la que estamos pudiendo observar desde que el pasado 1 de abril se produjera el tan esperado lanzamiento de la misión Artemis II con destino a la Luna. Como ante cualquier fenómeno mediático, las redes sociales están sirviendo de barra de bar a cuñados de todo pelaje que, de un día para otro, han pasado a ser expertos en astronomía e ingeniería espacial.