Arqueólogos descubren plataformas rituales que ayudaron a allanar el camino para la unificación china (ENG)

Arqueólogos han excavado tres estructuras rituales de entre 3000 y 2400 años de antigüedad en la provincia china de Shandong, lo que indica que los orígenes de una identidad cultural china compartida se encuentran en reuniones ceremoniales que sentaron las bases de la unificación política de China bajo el Primer Emperador. Los restos de comida y recipientes de cocina hallados en ellas indican que estos eventos se acompañaban de festines a gran escala.