Arde un vagón del tren Almería-Madrid y evacuan a más de 200 pasajeros

Arde un vagón del tren Almería-Madrid y evacuan a más de 200 pasajeros

El incendio en uno de los vagones del tren Alvia que une Almería con Madrid ha obligado a la evacuación de 210 pasajeros. El incidente se ha producido en torno a las 14:10 horas cuando, por causas que se desconocen, ha comenzado a arder el coche cola. Los propios trabajadores de Renfe y agentes de la Guardia Civil, que han llegado hasta la zona en dos vehículos, han ayudado a los viajeros a bajar del tren en el término municipal de Argamasilla de Calatrava, pasado Puertollano, en la comarca de Campo de Calatrava.

