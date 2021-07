Aragón estudia "seriamente" exigir el pasaporte covid en la hostelería como ya están haciendo otras comunidades autónomas como Canarias. El presidente autonómico, Javier Lambán, ha asegurado este miércoles en Teruel que pedir este documento no es "ninguna ocurrencia". "Me parece una idea interesante y que desde luego el Gobierno de Aragón, como todos los ejecutivos autonómicos, va a estudiar seriamente", ha manifestado. Lambán ha afirmado que en los últimos tiempos se han oído "muchas ocurrencias, seguramente bien intencionadas", y que, a no m