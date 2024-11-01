Apicultura y deliciosa miel tradicional: confección de colmenas a mano y cuidado de abejas [Eugenio Monesma]  

En la localidad de Lanjarón (Granada) los miembros de la Asociación de Apicultores de Granada decidieron en el año 2011 reproducir algunas de las actividades relacionadas con la apicultura tradicional que ya habían pasado al olvido. Para ello comenzaron por la confección de una colmena antigua de carrizo y me mostraron todo el proceso del cuidado de las abejas y el transporte de las colmenas, además de cocinar varios dulces con miel.
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1. COLMENAS ocultas en NICHOS. Cría de abejas en estos "HORNOS" de obra y la extracción de MIEL natural: www.youtube.com/watch?v=zw3XxvwNFgs
2. POLEN y MIEL NATURAL. Cría y cuidado de abejas y colmenas para obtener estos DULCES artesanalmente: www.youtube.com/watch?v=8gXukageaVA
3. MIEL y CERA de colmenas centenarias. Obtención artesanal en los troncos de robles vaciados: www.youtube.com/watch?v=CfJTp5zQsuE
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1. APRENDE sobre las abejas/ TODO sobre la abeja/LA ABEJA para niños/CONOCE a la abeja/ POLINIZACIÓN: www.youtube.com/watch?v=61lw7z8UFJE (vídeo)
2. Cómo se Recolecta la Miel Roja Más Peligrosa del Mundo en los Acantilados del Himalaya: www.youtube.com/watch?v=on2qBWkIwuU (vídeo)
3. Cómo Estos Hombres Arriesgan Su Vida Para Conseguir Miel Alucinógena | por @himalayanhoney: www.youtube.com/watch?v=mJkIrt0lHRs (vídeo)
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