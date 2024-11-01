Apicultura y deliciosa miel tradicional: confección de colmenas a mano y cuidado de abejas [Eugenio Monesma]  

En la localidad de Lanjarón (Granada) los miembros de la Asociación de Apicultores de Granada decidieron en el año 2011 reproducir algunas de las actividades relacionadas con la apicultura tradicional que ya habían pasado al olvido. Para ello comenzaron por la confección de una colmena antigua de carrizo y me mostraron todo el proceso del cuidado de las abejas y el transporte de las colmenas, además de cocinar varios dulces con miel.