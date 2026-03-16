Los antiguos godos, según un estudio genético, eran una sociedad multiétnica. Las personas enterradas tenían antepasados de Escandinavia, Turquía, y hasta el norte de África. Los hallazgos contradicen la noción tradicional sobre los godos: que eran un pueblo escandinavo que se desplazó al sur hacia el Mediterráneo oriental. “Si la identidad goda era principalmente un linaje biológico procedente de Escandinavia, no veríamos esto,” dice Svetoslav Stamov del Museo Nacional de Historia de Bulgaria.
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Los esciros, además, y los sadagarios, y algunos de los alanos con su líder, de nombre Candac, recibieron Escitia Menor y Baja Moesia. Paria, el padre de mi padre Alanoviiamuth (es decir, mi abuelo), fue secretario de este Candac toda su vida. Asimismo, yo Jordanes, aun siendo un hombre inculto antes de mi conversión, fui secretario del hijo de su hermana Gunthigis, también llamado Baza, el jefe de la infantería, que era hijo de Andag, el hijo de Andela, que descendía del linaje de los amalos.
Entonces llegó la caida del Imperio Romano y la Edad Oscura. Europa no se recuperó hasta el Renacimiento, 1000 años después. Llevó 1000 años recuperarse de las políticas de diversidad