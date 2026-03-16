edición general
5 meneos
8 clics

Los antiguos godos eran un grupo étnicamente diverso, según un estudio de ADN [ENG]

Los antiguos godos, según un estudio genético, eran una sociedad multiétnica. Las personas enterradas tenían antepasados de Escandinavia, Turquía, y hasta el norte de África. Los hallazgos contradicen la noción tradicional sobre los godos: que eran un pueblo escandinavo que se desplazó al sur hacia el Mediterráneo oriental. “Si la identidad goda era principalmente un linaje biológico procedente de Escandinavia, no veríamos esto,” dice Svetoslav Stamov del Museo Nacional de Historia de Bulgaria.

| etiquetas: godos , antigüedad , análisis genético , bulgaria
5 0 0 K 68 Historia
4 comentarios
5 0 0 K 68 Historia
themarquesito #1 themarquesito
Esto no era infrecuente entre los distintos grupos que vivían en la periferia del imperio Romano, con grupos de población juntándose o desgajándose en distintos momentos. Los alanos, por ejemplo, no fueron borrados de la faz de la tierra, sino que se integraron en el reino de los vándalos.
3 K 51
#2 Lusco2 *
#1 Y la curiosidad etimológica es que nosotros conocemos a los germanos como alemanes por una confederación germánica citada en el siglo IV DC,. Alemán es "all man"
0 K 7
themarquesito #4 themarquesito
#2 Eran todo coaliciones y uniones variadas de unas formas u otras. Fíjate en lo que cuenta Jordanes en su El origen y hechos de los godos:

Los esciros, además, y los sadagarios, y algunos de los alanos con su líder, de nombre Candac, recibieron Escitia Menor y Baja Moesia. Paria, el padre de mi padre Alanoviiamuth (es decir, mi abuelo), fue secretario de este Candac toda su vida. Asimismo, yo Jordanes, aun siendo un hombre inculto antes de mi conversión, fui secretario del hijo de su hermana Gunthigis, también llamado Baza, el jefe de la infantería, que era hijo de Andag, el hijo de Andela, que descendía del linaje de los amalos.
1 K 27
Lenari #3 Lenari
No tiene nada sorprendente. Alrededor del año 400 Europa es multiétnica, diversa e inclusiva.

Entonces llegó la caida del Imperio Romano y la Edad Oscura. Europa no se recuperó hasta el Renacimiento, 1000 años después. Llevó 1000 años recuperarse de las políticas de diversidad :-D
0 K 9

menéame