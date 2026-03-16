Los antiguos godos eran un grupo étnicamente diverso, según un estudio de ADN [ENG]

Los antiguos godos, según un estudio genético, eran una sociedad multiétnica. Las personas enterradas tenían antepasados de Escandinavia, Turquía, y hasta el norte de África. Los hallazgos contradicen la noción tradicional sobre los godos: que eran un pueblo escandinavo que se desplazó al sur hacia el Mediterráneo oriental. “Si la identidad goda era principalmente un linaje biológico procedente de Escandinavia, no veríamos esto,” dice Svetoslav Stamov del Museo Nacional de Historia de Bulgaria.