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Anticorrupción defenderá en su informe una rebaja de la pena a Aldama mayor que la que pide en su escrito
Confía en una sentencia del Tribunal Supremo que sea sensible con la "relevante" aportación de pruebas del comisionista
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:
anticorrupción
,
condena
,
aldama
,
reducción pena
,
justicia
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#2
ostiayajoder
Yo veo dos problemas a estas cosas:
1- ha deshecho el mal?
2- ha tenido castigo?
Quiero decir: no puede ser q corrompas, saques pasta, y solo por chivarte te quedes sin pena: sería un negocio redondo y haría q la corrupcion fuera rentable; incluso un negocio legal.
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#5
Lamantua
*
#2
Hace años que es un negocio rentable. Y no se cortan ni un pelo, se quitaron las caretas hace años.
No hay más que mirar a los juzgados y ver la multitud de demandas estancadas de la masa popular porque prevalecen las que tienen carné político. Puta vergüenza.
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#6
ostiayajoder
#5
Ya, pero es q si solo con chivarte te vas de rositas... es q encima seria legal!!!!!! Legalmente podrías robar, luego te chivas y.... PROFIT!!!
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#8
strike5000
*
#2
Es como en las series americanas. Te doy inmunidad y te perdono el delito de robo a cambio de que testifiques y podamos encarcelar a un asesino. Imagino, no estoy siguiendo el tema en profundidad, que los delitos que se achacan a Ábalos y Koldo son más graves que los de Aldama.
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#1
almadepato
*
Son una mafia muy peligrosa para el país.
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#4
CuiProdestHocBellum
El plan está saliendo a la perfección... Cuando gobierne el PP-Vox, empezaremos a ver, como ha pasado en USA, un sinfín de indultos a personajes de este perfil. Que los españoles premien a un sinvergüenza, ladrón y estafador, con el único mérito de "joder al perro sanxe" nos deja a la altura del betún.
Se supone que todo lo que tienen contra los corruptos del PSOE esta basado en pruebas recabadas por la UCO... Y la mayoría de cosas que dice Aldama ni siquiera se las cree él, no aportando prueba alguna... ¿Si la UCO lo tiene todo tan atado, a cuento de qué es necesaria la colaboración del mierda este? Algo huele fatal en todo esto, aparte del hedor corrupto que desprenden Ábalos y Koldo.
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#3
josde
Anticorrupción pidiendo una rebaja al corrupto, porque sera,
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#7
Yoryo
Me parece que al pueblo solo le queda la justicia natural para limpiar afrentas
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8
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1- ha deshecho el mal?
2- ha tenido castigo?
Quiero decir: no puede ser q corrompas, saques pasta, y solo por chivarte te quedes sin pena: sería un negocio redondo y haría q la corrupcion fuera rentable; incluso un negocio legal.
No hay más que mirar a los juzgados y ver la multitud de demandas estancadas de la masa popular porque prevalecen las que tienen carné político. Puta vergüenza.
Se supone que todo lo que tienen contra los corruptos del PSOE esta basado en pruebas recabadas por la UCO... Y la mayoría de cosas que dice Aldama ni siquiera se las cree él, no aportando prueba alguna... ¿Si la UCO lo tiene todo tan atado, a cuento de qué es necesaria la colaboración del mierda este? Algo huele fatal en todo esto, aparte del hedor corrupto que desprenden Ábalos y Koldo.