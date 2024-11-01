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Anticorrupción defenderá en su informe una rebaja de la pena a Aldama mayor que la que pide en su escrito

Anticorrupción defenderá en su informe una rebaja de la pena a Aldama mayor que la que pide en su escrito

Confía en una sentencia del Tribunal Supremo que sea sensible con la "relevante" aportación de pruebas del comisionista

| etiquetas: anticorrupción , condena , aldama , reducción pena , justicia
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8 comentarios
19 3 0 K 132 actualidad
ostiayajoder #2 ostiayajoder
Yo veo dos problemas a estas cosas:

1- ha deshecho el mal?

2- ha tenido castigo?

Quiero decir: no puede ser q corrompas, saques pasta, y solo por chivarte te quedes sin pena: sería un negocio redondo y haría q la corrupcion fuera rentable; incluso un negocio legal.
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Lamantua #5 Lamantua *
#2 Hace años que es un negocio rentable. Y no se cortan ni un pelo, se quitaron las caretas hace años.
No hay más que mirar a los juzgados y ver la multitud de demandas estancadas de la masa popular porque prevalecen las que tienen carné político. Puta vergüenza.
4 K 53
ostiayajoder #6 ostiayajoder
#5 Ya, pero es q si solo con chivarte te vas de rositas... es q encima seria legal!!!!!! Legalmente podrías robar, luego te chivas y.... PROFIT!!!
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strike5000 #8 strike5000 *
#2 Es como en las series americanas. Te doy inmunidad y te perdono el delito de robo a cambio de que testifiques y podamos encarcelar a un asesino. Imagino, no estoy siguiendo el tema en profundidad, que los delitos que se achacan a Ábalos y Koldo son más graves que los de Aldama.
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almadepato #1 almadepato *
Son una mafia muy peligrosa para el país.
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#4 CuiProdestHocBellum
El plan está saliendo a la perfección... Cuando gobierne el PP-Vox, empezaremos a ver, como ha pasado en USA, un sinfín de indultos a personajes de este perfil. Que los españoles premien a un sinvergüenza, ladrón y estafador, con el único mérito de "joder al perro sanxe" nos deja a la altura del betún.
Se supone que todo lo que tienen contra los corruptos del PSOE esta basado en pruebas recabadas por la UCO... Y la mayoría de cosas que dice Aldama ni siquiera se las cree él, no aportando prueba alguna... ¿Si la UCO lo tiene todo tan atado, a cuento de qué es necesaria la colaboración del mierda este? Algo huele fatal en todo esto, aparte del hedor corrupto que desprenden Ábalos y Koldo.
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josde #3 josde
Anticorrupción pidiendo una rebaja al corrupto, porque sera,
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Yoryo #7 Yoryo
Me parece que al pueblo solo le queda la justicia natural para limpiar afrentas :troll:
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menéame