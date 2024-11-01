Andalucía abre el plazo de ayudas dotadas en 50 millones de euros para pymes y autónomos afectados por las borrascas

La línea 1, con un presupuesto de 38 millones de euros, está destinada a personas trabajadoras autónomas y pymes que desarrollen su actividad en los municipios o zonas recogidos en el Anexo I, que incluye los territorios especialmente afectados por los episodios meteorológicos conforme al informe de la Agencia de Emergencias. Además, esta línea contempla dos modalidades, una para apoyar el mantenimiento de la actividad y el empleo de los autónomos y otra destinada a personas trabajadoras autónomas y pymes para el fomento del mantenimiento del e