Análisis de una obra extraordinaria: Ninja Scroll

Ninja Scroll (1993) es uno de los principales filmes del anime de los 90. No solo hablamos de popularidad sino de calidad cinematográfica, casi comparable a filmes como Ghost in the Shell (1995), La Princesa Mononoke (1997) o Perfect Blue (1998). Este análisis pretende explicar los pilares que elevan este título por encima del cine de acción de su tiempo. Por un lado, está la acción violenta, visceral y poco convencional. Por otro lado, una relación romántica bien fundada, fruto de la valoración hacia el otro y no de la mera atracción sexual.