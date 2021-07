Entrevista a una joven en Avilés: "Queremos hacer cosas. No van a salir los de 40, ¿no?"

"Después de vacunarse los mayores deberíamos haber ido nosotros. Queremos hacer cosas. No van a salir los de 40, ¿no?". Santos sostiene que los jóvenes deben tener prioridad porque los de su edad sí van a salir a la calle y los mayores de 40 años no, algo que no ha sentado del todo bien a muchas personas.